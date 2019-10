BaltmannsweilerWer die Treppen an der Esslinger Straße 15 in Baltmannsweiler empor steigt, kann Kunstwerke aus Keramik schon im großen Schaufenster erkennen. Wer genauer hinschaut, sieht die große Arbeitsfläche mit weiteren Skulpturen. Dort sitzen Dorothea Schindler und Karin Pelke und stellen in mühseliger Feinarbeit Kunstwerke aus Ton her. Dorothea Schindler ist der Kunst seit Jahren verfallen. „Ich habe zehn Jahre lang an der Kunstakademie Esslingen gemalt.“ Während dieser Zeit gründete sich an der Schule eine Keramikgruppe. „Für ein Vierteljahr wollte ich in der Arbeit mit Keramik reinschnuppern, jetzt ist daraus ein Vierteljahrhundert