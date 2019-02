OstfildernIm kompletten unteren Stockwerk eines Hauses sind die Rollläden heruntergelassen, und das tagsüber. So etwas sei geradezu eine Einladung für Einbrecher, sagt Matthias Spitzner vom Referat Prävention beim Polizeipräsidium Reutlingen. Zusammen mit Polizeihauptmeister Manfred Heinzelmann ist er für einige Stunden auf Präventionsstreife in Ruit unterwegs. Die beiden sind eines von drei Teams, die an diesem Nachmittag nach vorab festgelegten Routen den Ort durchstreifen. Etwas anderes gefällt den beiden Polizisten an diesem Haus noch viel weniger: direkt über dem Boden, neben dem Hauseingang, ist ein Kellerfenster gekippt. Es ist nicht vergittert