NeidlingenDie finanzielle Rechnung von Tim Hepperle ist ganz einfach: Wenn er sich für das Studium in Biberach ein Zimmer mietet, kostet ihn das bei 350 Euro im Monat in drei Jahren knapp 13 000 Euro. Für diese Summe könnte er sich doch stattdessen ein eigenes Haus bauen. Ein Haus für diese Summe? Ja, denn es ist ein Tiny House mit 21 Quadratmetern, erbaut auf einem LKW-Anhänger. Es ist ein Haus, in das Tim Hepperle bereits unzählige Arbeitsstunden investiert hat. „1000 Stunden bestimmt“, schätzt er, genau erfasst hat er es nicht. Möglichen Nachahmern sind dieselben idealen Bedingungen zu wünschen – etwa einen Zimmermeister als Vater, in dessen Betrieb