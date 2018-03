(kh) - Im Heinrich-Mayer-Park in Altbach und eventuell auch in der Umgebung haben in den vergangenen Wochen Tierquäler ihr Unwesen getrieben. „Mehrere Schwäne, die offensichtlich gequält worden sind“, mussten eingeschläfert werden, bestätigte Polizeisprecher Fritz Mehl gestern. Unter anderem sei der Polizei ein Schwan gemeldet worden, der im Neckar schwamm und dem die Beine mehrfach gebrochen worden waren. Im Amtsblatt von Altbach wird berichtet, dass die Täter „mit unglaublicher Brutalität“ drei Jungtiere einer Schwanenfamilie im Heinrich-Mayer-Park attackiert hatten. Einem der jungen Schwäne sei der Kopf abgerissen worden, ein weiterer