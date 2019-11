NeuhausenSeit Mai hängt die Zukunft der Mitarbeiter von Thyssenkrupp Elevator (tkE) in Neuhausen in der Schwebe. Im Frühjahr hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass es mit seiner Aufzugssparte an die Börse gehen könnte. Auch ein Verkauf steht im Raum. Denn: „Die Thyssenkrupp AG braucht Geld“, sagt Jürgen Groß, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Esslingen und Mitglied des Aufsichtsrats des Unternehmens. Die Aufzugssparte gilt als Ertragsperle, die deutlich mehr wert sein könnte als der Gesamtkonzern. Daher soll die Aufzugssparte vermutlich als Thyssenkrupp Elevator AG verkauft werden. An wen, das ist noch offen. Am Freitag informierte Thyssenkrupp