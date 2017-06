(kh) - Bei der Bürgermeisterwahl am 2. Juli in Deizisau ist Amtsinhaber Thomas Matrohs einziger Kandidat. Er hatte bereits frühzeitig angekündigt, dass er sich um eine weitere Amtszeit, seine zweite, bewerben wird. Gleich mit Beginn der Bewerbungsfrist hatte er seine Unterlagen eingereicht. Danach meldete sich kein weiterer Kandidat mehr. Inzwischen ist die Frist abgelaufen. Somit wird auf dem Wahlzettel nur der Name Thomas Matrohs stehen, hat der Gemeindewahlausschuss bekannt gegeben.

