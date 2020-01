FilderstadtEin eindeutiges Ergebnis hat am Montagabend in Filderstadt die Wahl des neuen Bürgermeisters für Soziales, Schulen und Kultur gebracht: Jens Theobaldt machte mit klarem Abstand das Rennen. Auf den 46-Jährigen, der keiner Partei angehört, entfielen 21 von 32 Stimmen. Sein Gegenkandidat Rainer Moritz (Grüne) kam bei der geheimen Wahl des Gemeinderats nur auf elf Stimmen. Theobaldt wird damit am 1. April die Nachfolge von Andreas Koch (CDU) antreten, der sich nach 19 Jahren im Amt des Dezernenten nicht mehr beworben hatte.

Verwaltungsfachmann gegen Unternehmer – diese Konstellation hatte im Vorfeld für Spannung gesorgt. Jens Theobaldt, das