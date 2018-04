NeuhausenSpieler in historischen Kostümen sind derzeit oft auf den Treppen des Oberen Schlosses in Neuhausen anzutreffen. Die Regisseurin Irene Batzill probt mit dem Ensemble des Theatervereins Neuhausen das Stück „Wenn die Toten wachen“, das der Autor und Dramaturg Jeffrey Döring geschrieben hat. Die Neuhausenerin, die früher selbst als Dramaturgin am Stuttgarter Theater der Altstadt gearbeitet hat, reizt die Arbeit mit dem Text des Theaterprofis. „Alle Formen lassen sich nicht umsetzen“, sagt die erfahrene Regisseurin. Aber die Vorlage auf die Bühne zu bringen, reizt sie. Dietmar Rothmund, der Vorsitzende des Theatervereins, hat einen Prolog