PlochingenDie neue Theaterspielzeit 2019 / 2020 lockt in diesem Jahr wieder mit einem Mix aus unterhaltsamer Komödie, anspruchsvollem Schauspiel und mitreißendem Musical in die Plochinger Stadthalle. Fünf Stücke stehen in der kommenden Saison auf dem Programm, für die ab sofort der Abonnementverkauf startet.

Die Spielzeit beginnt am 10. Oktober mit dem Musical „ELVIS, Comeback!“. Im Jahr 1968 schien die Zeit der großen Erfolge für Elvis Presley vorbei zu sein: Anfang der Sechziger hatte er der Bühne den Rücken gekehrt, viele seiner Kollegen und Fans hatten ihn schon abgeschrieben. Dem „King of Rock’n’Roll“ gelang jedoch mit einem atemberaubenden