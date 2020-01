Leinfelden-EchterdingenIm Theater unter den Kuppeln in Stetten auf den Fildern steigt wieder das Premierenfieber: Am kommenden Samstag, 11. Januar, startet das Mundart-Ensemble mit der Kriminalkomödie „Têtê-à-têtê mid ’ra Leich’“ unter der Regie von David Kovacs und Sascha Zulott in die diesjährige Wintersaison. Neuland betritt eine Woche später das Ensemble des zweiten Winterstücks, für das am Sonntag, 19. Januar, der Startschuss auf der Studiobühne des Theaters fällt: Erstmals wird im Theater unter den Kuppeln mit „Das Versprechen“ ein Kriminaldrama aufgeführt. Bisher waren es Kriminalkomödien. Regie führen Nick Weissenhorn, Irina Kunzi und Chris