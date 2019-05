Leinfelden-EchterdingenIm Theater unter den Kuppeln in Stetten fiebert man der Sommersaison entgegen. Die Vorbereitungen für die drei neuen Stücke, deren verbindendes Element die Nonchalance der Hauptfiguren ist, laufen auf Hochtouren. Die letzten Nähte der Kostüme werden geschlossen, bis zu sechs Meter hohe Bühnenteile in der Werkstatt gezimmert und die Requisiten aus dem Fundus auf ihre Tauglichkeit geprüft – und geprobt, geprobt, geprobt. Am Samstag, 2. Juni, fällt der Startschuss und „Pippi Langstrumpf“ darf den ganzen Sommer lang allerlei Schabernack auf der Bühne des drittgrößten Freilichttheaters in Baden-Württemberg treiben.

