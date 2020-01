Teurer Toilettengang

Der Automat für das „rail & fresh“-WC schluckt einen Euro und rückt aber nichts raus

Wer am Plochinger Bahnhof eine öffentliche Toilette sucht, wird zwar fündig. Bevor man sich erleichtern kann, muss man einen Euro in den Kassenautomaten des Betreibers „rail & fresh“ werfen. Der verspricht im Gegenzug zwar einen Rückzahlbon in Höhe von 50 Cent – hält sein Versprechen aber nicht.