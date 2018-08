Plochingen Chirurgen erleben manchmal nach dem ersten Schnitt eine Überraschung. Mehr als eine Überraschung hat der seit 2015 laufende Umbau des ehemaligen Plochinger Krankenhauses gebracht. Anfangs als Gesundheitscampus plus ein Trakt Kreisverwaltung geplant, läuft inzwischen die Umwandlung in einen reinen Behördenbau, in dem 250 bis 280 Arbeitsplätze entstehen sollen. Mit den Plänen haben sich die Kostenschätzungen verändert: Schadstoffe und eine deutlich schlechtere Bausubstanz als erwartet trieben den Preis nach oben. Die Schätzung beläuft sich nun auf 20,4 Millionen Euro. Genau genommen sind es schon 24 Millionen, wenn man die ersten drei