Zum fünften Mal hatte am Wochenende der Hochdorfer Obst- und Gartenbauverein zu seinem Mostfest im Vereinsgarten in der Wellinger Straße eingeladen. Trotz wechselhaft herbstlichem Wetter war das Festzelt an beiden Tagen gut gefüllt.

„Früher fand unsere Hocketse immer an der Mostpresse im Ort statt“, erinnert sich der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, Peter Schmid. Ihren Platz hat diese an der Ecke Bach-/Kauzbühlstraße. Das erste Mostfest war 1976, verrät ein Blick in die Vereinschronik. „Weil das Fest früher mitten im Ort stattfand, mussten wir rechtzeitig wieder alles abbauen