Teppich-Spezialist baut für die Zukunft

Spatenstich für das Firmenhauptquartier Object Campus – Innovative Firmen als Mieter erwünscht

Die Object Carpet investiert in Denkendorf 17 Millionen Euro in einen innovativen Gebäudekomplex. Der Spatenstich markierte den Startschuss für das erste von drei Gebäuden. Der Teppichspezialist baut sich nicht nur ein neues Hauptquartier, sondern bietet auch Räume an für zukunftsorientierte Firmen.