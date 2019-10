Kreis Esslingen Selten sei die Polizei mit ihren Präventionstipps so kurz angebunden, sagte Polizeipräsident Alexander Pick über die neue Kampagne des Polizeipräsidiums Reutlingen, die am heutigen Mittwoch startet. Die Kampagne „Vorsicht, Abzocke!“ legt den Menschen einen Grundsatz nahe: „Verdächtiger Anruf? Legen Sie sofort auf und rufen Sie 110 an.“ Das zentrale Thema der Kampagne ist „die unsägliche Telefonbetrügerei“, so Pick. Ob Enkeltrick, Telefonate mit falschen Polizisten und Staatsanwälten oder falsche Gewinnversprechen, die Polizei will der Betrugsmasche Herr werden.

„Das moralisch Widerliche an der Masche