Kreis EsslingenIm Dezember 2017 war der Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel (Grüne) mit der Teckbahn gefahren. Der bahnpolitische Sprecher seiner Fraktion diskutierte mit Bahnvertretern die Probleme entlang der Strecke, es folgten viele Telefonate und E-Mails. Bis 2021 will die Bahn bis Oberlenningen zwei Weichen austauschen, die technische Sicherung an sechs oder sieben Bahnübergängen erneuern und ein oder zwei Übergänge aufgeben.

In Oberlenningen ergeben sich daraus keine Folgen. In Brucken ist das anders: Dort werden zwei Bahnübergänge erneuert und der nicht gesicherte Übergang am Bahnsteig fällt weg. Dadurch entfallen die Pfeiftöne, eine