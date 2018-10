02.10.18 Unfall auf der A8 kurz nach der Anschlussstelle Wendlingen in Fahrtrichtung München. Der Fahrer eines Taxis fuhr mit hoher Geschwindigkeit seitlich in das Heck eines Sattelzuges. Er wurde lebensgefährlich verletzt.

Köngen (dpa) Ein Taxifahrer ist auf der Autobahn 8 bei Köngen mit seinem Wagen auf einen Sattelzug aufgefahren und schwer verletzt worden. Die Ursache für den Unfall sei bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Lastwagen habe gerade ein anderes Fahrzeug überholt, als der 48-Jährige gegen den Aufleger geprallt sei. Das Taxi kam nach rechts von der Autobahn ab und blieb in der Böschung stehen. Der 56 Jahre alte LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall am frühen Dienstagmorgen leicht verletzt.