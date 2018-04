WernauWir Taubenzüchter haben ein schlechtes Image“, sagt Theo Quetschlich, Zweiter Vorsitzender der Kleintierzüchter Wernau. Deshalb war er gerne beim „Tag der offenen Tür“ des Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter dabei. Es war das erste Mal in seiner über 130-jährigen Geschichte, dass der Verband am 15. April, dem „Tag der Brieftaube“, so etwas organisiert hatte. Der Blick hinter die Kulissen fand aber nur wenig Interesse, es ging also nur die Vögel betreffend „wie im Taubenschlag“ zu.

„Ich könnte stundenlang erzählen“, sagte Quetschlich. Einst waren Tauben ein Hobby des kleinen Mannes, der Taubensport kam von Belgien aus nach Deutschland.