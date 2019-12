Tanzende Ziegen auf dem Deizisauer Kreisel

Künstlerische Gestaltung des Kreisverkehrs ist fertig – Mit Grünanlagen 112.000 Euro teuer

Drei Ziegenpaare aus Stahl am Ortseingang? Altbacken und teuer, so schimpften die Kritiker über die geplante Gestaltung des Kreisverkehrs in Deizisau. Das künstlerische Konzept wurde überarbeitet, die Kosten reduziert. Jetzt ist der Kreisverkehr fertig.