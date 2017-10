Anzeige

Warum sie ihre Musik „Hardfolk“ nennen, machen die Jungs von Moria mit dem ersten Griff zu ihren Instrumenten deutlich: E-Gitarre und Bass, unterlegt von treibendem Schlagzeug, füllen das Zelt und übertönen manchmal die Akustik-Gitarre von Sänger Boris Kunz. Zwischen Rock und Anklängen an Heavy Metal behauptet sich immer wieder irische Melodik. Die Nürtinger spielen schon mehr als 30 Jahre vorwiegend eigene Stücke, inspiriert von vielen Irlandreisen. Zwischendrin covern sie bekannte irische Folksongs in schlagzeuglastiger Interpretation, was vom Publikum freudig aufgenommen wird.

Nur auf den