Filderstadt (red) Jeder dritte ältere Mensch stürzt einmal im Jahr. Das Sturzrisiko erhöht sich, wenn Menschen an chronischen Erkrankungen leiden. Bewegung und körperliche Fitness beugen vielen Erkrankungen vor und erleichtern den Umgang mit ihnen. In einer bundesweiten Studie wird am Arcim-Institute an der Filderklinik unter Leitung des Universitätsklinikums Freiburg erforscht, ob Bewegungstherapien wie Tai Chi oder Eurythmie-Therapie das Sturzrisiko senken können.

Für diese Entaier-Studie (Multizentrische, randomisierte, kontrollierte klinische Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Tai Chi und Eurythmie-Therapie bei älteren