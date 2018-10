PlochingenBundesweit organisiert das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit seit Jahren rund um den Internationalen Tag der Seelischen Gesundheit am 10. Oktober vielfältige Veranstaltungen, die dazu beitragen sollen, über psychische Krankheiten aufzuklären. So war es auch bei der Veranstaltung am Mittwochabend im Union Theater Plochingen, zu der die Brücke, der sozialpsychiatrische Dienst Plochingen unter dem Dach des Kreisdiakonieverbands Esslingen, eingeladen hatte. Die Aktion Mensch förderte die Veranstaltung, die sich aus dem auf einer wahren Geschichte basierenden Kinofilm „Eleanor und Colette“ sowie einer Podiumsdiskussion zum Thema Mitbestimmung von