OstfildernÜber ein Jahr lang hatte die Modelleisenbahngruppe Ostfildern (MEGO) für ihre H0m-Anlage, erbaut nach dem Vorbild der Rhätischen Bahn (RhB) in der Schweiz, eine neue Heimat gesucht und schließlich gefunden. Nun lockte am neuen Standort ein erster Tag der offenen Tür mit Fahrbetrieb rund 150 Besucher. Diesen Tag wird MEGO-Schriftführer Jürgen Frank nie vergessen: Am 22. April 2015 wurde die RhB stillgelegt. Nicht das Vorbild in der Schweiz, das wäre undenkbar, sondern die MEGO-Anlage im Keller der Ruiter Schillerschule. Durch den Ruiter Schulneubau musste der Verein den Keller verlassen. Es drohten der Abbau der Anlage und die Einlagerung, ohne