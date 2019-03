HochdorfBeim 32. Tag der Feuerwehren in und um die Hochdorfer Breitwiesenhalle war am gestrigen Sonntag die Übung der Kinder- und Jugendfeuerwehr wieder einer der Höhepunkte des Tages. Zunächst hatte Petrus dem Nachwuchs einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn am späten Vormittag fiel die Übung erst mal buchstäblich ins Wasser, das von oben anstatt aus dem Schlauch kam. Nachmittags klappte es dann aber doch noch, und die sogenannten Feuerschnaken kamen ebenso wie die Jugendfeuerwehr zum Einsatz.

Silas und Noah (beide 8 Jahre) beschreiben das Szenario der Übung, auf das sie bestens vorbereitet sind. Sie haben mit ihren