Kreis EsslingenDie Tafelläden im Kreis Esslingen erhalten zu wenig Waren, um die Nachfrage von bedürftigen Menschen zu bedienen. Der Hauptgrund: Die Spenden von Supermärkten gehen zurück, weil diese genauer planen und weniger abgelaufene Lebensmittel übrig haben. Die zusätzliche Nachfrage durch Flüchtlinge registrierten die Tafelläden im Kreis Esslingen zwar auch, zu heiklen Situationen in den Läden hat dies aber nicht geführt. In Essen hatte ein Tafelladen vor einigen Monaten Aufsehen erregt, weil er keine Waren mehr an Asylbewerber ausgab, um deutsche Bedürftige bedienen zu können. Die Debatte um den Essener Kurs war Anlass für die