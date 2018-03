Tafelladen bietet Überlebenshilfe

Für ihre Kunden ist die Fildertafel eine Überlebenshilfe – Nellinger Laden versorgt 130 Kinder

Wie der Tafelladen in Essen nur für deutsche Kunden zu öffnen, kommt für die Fildertafel mit ihren drei Läden in Nellingen, Bernhausen und Echterdingen nicht in Frage. Jeder, der eine Berechtigungskarte hat, darf dort günstig einkaufen. Für die Kunden mit sehr geringen Einkommen leistet die Tafel quasi Überlebenshilfe.