Kreis EsslingenAnstatt mit Milliardensubventionen zum Beispiel für Elektroautos den CO2-Ausstoß zu senken versuchen, sollte das Geld besser eingesetzt werden, um in Entwicklungsländern zum Beispiel Aufforstungshilfe zu leisten. Das sagt der Ökonom und Nachhaltigkeitsexperte Professor Franz Josef Radermacher im Interview.

Alle reden vom Klimawandel und dass wir endlich etwas tun müssen. Die Bundesregierung hat ein Klimapaket auf den Weg gebracht. Was halten Sie davon?

Wir reden über das Thema seit 30 Jahren. Das ist also nichts Neues. Es ist auch nicht so, als wäre bisher nichts passiert. Ganz wichtig war das Kyoto-Protokoll,