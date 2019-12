Leinfelden-EchterdingenDas Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart hat den Friedhof in Leinfelden unter Denkmalschutz gestellt. Die Aussegnungshalle mit dem Krematorium wurde 1971 bis 1973 vom renommierten Stuttgarter Architekten Max Bächer entworfen. Der bekannte Landschaftsarchitekt Hans Luz, ebenfalls aus Stuttgart, zeichnete für die Friedhofsgestaltung verantwortlich. „Wir sind stolz darauf, einen echten Bächer und damit ein weiteres schützenswertes Ensemble der Nachkriegsmoderne in Leinfelden-Echterdingen zu besitzen und freuen uns über die Wertschätzung unseres Friedhofes in Leinfelden“, erklärte die Erste Bürgermeisterin Eva