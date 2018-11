(red) - Der alte Schlitten, der Winterausflüge mit dem Vater bescherte. Der kaputte Fotoapparat, der damals noch völlig analog Bilder vom ersten Urlaub eingefangen hat. Oder das Schaukelpferd, auf dem bereits die Großmutter saß. An so vielen unterschiedlichen Gegenständen können Erinnerungen hängen - und genau ihnen widmet der SWR nun die neue Sendung „Lieblingsstücke“. Dafür werden noch Menschen gesucht, die mitmachen wollen. In insgesamt zehn Folgen lernen die beiden Moderatoren Heike Greis und Tetje Mierendorf auf Entdeckungsreise die Menschen, ihr Zuhause sowie die Geschichte hinter den Lieblingsstücken kennen. Experten restaurieren