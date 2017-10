Anzeige

Die Explosionsrammen tanzen im zackigen Rhythmus der E-Geige, die Funken der Flex fliegen analog zum Schlagzeugtakt. Auf der Feuertreppe intonieren Sänger in Kapitänsmützen „Stairways to heaven“ auf Deutsch bis die Liedblätter im Regen aufweichen und die Blockflöten fiepen tapfer gegen die Feuchtigkeit an. Im Hintergrund attackiert ein historischer Wasserwerfer eine Bootsattrappe. Die Performance zum Auftakt der Biennale von Hakle Bunt ist gelungen. Nichts war wie geplant. Strahlte aber den unbändigen Charme des Unvollkommenen aus.

Vermutlich zum 15. Mal stellte die muntere Künstlergruppe aus Köngen