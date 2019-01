KirchheimAlles ist in Bewegung, auch scheinbar Statisches wie der Grund und Boden, auf dem man steht. In der Regel verändert sich die Landschaft schleichend langsam und über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende unsichtbar fürs Auge – und manchmal rasend schnell, was dann unweigerlich in eine Katastrophe mündet. Solch einem Super-GAU ist der promovierte Geologe Matthias Mader schon lange auf der Spur. Nun hat er direkt vor seiner Haustür den Beweis dafür quasi auf dem Tablett serviert bekommen. Weil auf dem benachbarten Hanggrundstück, westlich der Notzinger Steige in Kirchheim gelegen, eine Tiefgarage entsteht, musste der Bagger mehrere Meter tief