NeuhausenDer Sulzbach bei der Kläranlage in Neuhausen wird renaturiert. Der Bachlauf wird weiter in Richtung Süden verlegt, damit das Wasser besser abfließen kann. Sickerflächen für die steilen Ufer gibt es derzeit kaum. Daher will die Gemeinde den Hochwasserschutz weiter verbessern. So ist die Kläranlage auch gesichert, wenn der Bach bei starkem Regen über die Ufer tritt. Doch es geht auch um die Pflege des Biotops.

Auf der Höhe des Wehrs vor Denkendorf wird eine Sohlgleite gebaut, damit sich die zahlreichen Fische in dem Fließgewässer besser bewegen können. „Es gibt große und kleine Fische“, sagt Uta Kahnt, die bei der Gemeinde Neuhausen für die