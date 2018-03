Stuttgart (dpa/lsw) - Die Stuttgarter Messegesellschaft ist auf Wachstumskurs. Dank einer neuen Ausstellungshalle und zusätzlicher Veranstaltungen erwartet das Unternehmen für 2018 weiter florierende Geschäfte. Für das laufende Jahr wird ein Umsatz von mehr als 170 Millionen Euro angestrebt, wie Geschäftsführer Ulrich Kromer am Donnerstag sagte. „Nie zuvor war der Veranstaltungskalender so gut gefüllt.“ Es werde ein Vorsteuerergebnis von etwa 33 Millionen Euro erwartet. So gibt es in diesem Jahr beispielsweise eine neue Industriemesse für Guss- und Schmiedeteile und einen neuen Kongress zusammen mit einer Fachmesse zum Thema Mobilität.

Im abgelaufenen