StuttgartLadys and gentlemen, the Rolling Stones! Wenn die bekannteste Zunge der Welt knallrot aufleuchtet, ob rausgestreckt als Logo auf der bandeigenen Boeing 767 oder auf über 40 000 Eintrittskarten, elektrisiert dies noch immer die ewigen Rock’n’Roller der Stadt. Am diesem Samstag spielen die Ü-70-Urgesteine in der Mercedes-Benz-Arena – es ist ihr fünftes Konzert in Stuttgart seit dem Start einer überragenden Popkarriere vor 56 Jahren. Im VfB-Stadion hat der Aufbau der Riesenbühne begonnen. Ausverkauft ist der Auftritt nicht, bei Ebay purzelten die Preise.

The Rolling Stones, die Fünfte! 1970 (Killesberg), 1976 (Neckarstadion), 1999