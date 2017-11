Anzeige

(red) - Bei starkem Wind sind gestern auf der Rastanlage Denkendorf zwei Kleinlaster umgekippt. Zwei Insassen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Außerdem fielen Verkehrsschilder und Bäume um. Drei parkende Autos wurden „wie Dominosteine“ zusammengeschoben, sagte ein Sprecher zu den Vorfällen an der Autobahn 8.

Auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Denkendorf stürzten gegen 14 Uhr ein Renault-Lkw sowie ein Fiat-Lkw auf die Seite und diverse Bäume wurden entwurzelt. Dabei wurden eine 27-Jährige und ein 33-Jähriger verletzt, die in den Lastwagen saßen. Über die Schwere der Verletzungen kann bislang nichts gesagt werden, hieß es gestern in einer Mitteilung der Polizei Ludwigsburg, die für den Bereich der Rastanlage Denkendorf zuständig ist. Zudem wurden aufgrund der Sturmböen drei weitere Fahrzeuge, zwei Autos der Marke Mercedes-Benz und ein Renault, seitlich zusammengeschoben. Mehrere Fahrzeuge wurden durch umherfliegende Teile beschädigt. Diverse Verkehrszeichen wurden aus der Verankerung gerissen und blockierten die Fahrbahn der Rastanlage. Insgesamt entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 80 000 Euro. Die Feuerwehr Denkendorf war mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften im Einsatz. Die beiden umgestürzten Lkw mussten durch ein Abschleppunternehmen aufgerichtet und abgeschleppt werden. Aufgrund des Unwetters mussten Polizei und Feuerwehr vielfach ausrücken, hauptsächlich wegen umgestürzter Bäume und überfluteter Straßen. Der Deutsche Wetterdienst hatte gestern in mehreren Teilen Baden-Württembergs vor starken Gewittern gewarnt. Auch die neue Woche soll mit Schauern beginnen. Oberhalb von 600 Metern fällt sogar Schnee.



