NürtingenIm Projekt „Vor Ort – Landschaftsarchitektur triff Kunsttherapie“ arbeiteten an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt erstmals Studierende beider Disziplinen in einem Seminar zusammen. Im Blickpunkt: Orte und Unorte in Nürtingen und ihr Potenzial für Kommunikation und Teilhabe in der Stadt.

Im Sommersemester setzten sich Studierende aus landschaftsarchitektonischer und kunsttherapeutischer Perspektive mit von ihnen gewählten Orten in Nürtingen auseinander. An welchen Stellen kommen die Menschen in der Stadt zusammen, an welchen nicht? Was kennzeichnet die Orte? Wie könnten sie gestaltet werden, um das Gespräch und das Miteinander zu