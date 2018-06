NürtingenHühner auf der Weide gibt es bisher vorwiegend in der Legehennenhaltung. Das hat vor allem wirtschaftliche Gründe – denn für Masthühner können die aktuellen Preise auf dem Markt durch die arbeitsaufwendige Weidehaltung nicht erreicht werden. Studenten der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) arbeiten derzeit aber an einer Lösung für eine wirtschaftliche und ökologische Hähnchen-Weidemast in kleinem Maßstab, wie die HfWU in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Unter Leitung von Professorin Barbara Benz widmeten sich demnach in den vergangenen Monaten im Wahlpflichtfach „Praktikum in