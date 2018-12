Süße Maultäschla und Stuagerder Roßbolla: Die Namen dieser Schleckereien klingen nicht gerade weihnachtlich. Und doch sind sie in der Vorweihnachtszeit sehr gefragt, weshalb es in den vergangenen Wochen bei der Confiserie Spieth auf dem Stumpenhof rund ging - im Ladengeschäft ebenso wie in der Backstube oder beim Verpacken.

„Es hat pressiert bis gestern, da war wirklich Hektik“, sagt Gerhard Spieth, der auch an diesem Tag in der letzten Woche vor Heiligabend mit zwei Mitarbeiterinnen in der Backstube steht - aber jetzt wieder halbwegs entspannt. Am Vorabend haben er und seine Frau eine