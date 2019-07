OstfildernDer 15-Jährige sei auf dem Weg der Genesung. „Sein Gesundheitszustand ist stabil.“ Volker Müller, der Direktor des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Nellingen, klingt erleichtert, als er von den Folgen eines Unfalls erzählt, der sich am 26. Juni in seiner Schule zugetragen und alle erschüttert hat. Während einer Schulveranstaltung erlitt der Jugendliche so einen schweren Stromschlag, dass er reanimiert werden musste (wir berichteten). Die Zeit des Bangens ist aber mittlerweile vorbei. Der 15-Jährige sei zwar noch im Krankenhaus, aber es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, so Schulleiter Müller gegenüber der EZ. „Die Anteilnahme in der Schule