Die neue Betonfertigteilstation wird an der Schorndorfer Straße, von Thomashardt kommend, kurz vor der Kreuzung mit der Kreisstraße 1209 aufgestellt. Der Standort liegt in der Nähe des Gittermasten, an dem die bestehende Umspannstation Rappenhau, eine Gittermaststation, angebracht ist. Die neue Kompaktstation ist zwei Meter breit, knapp zweieinhalb Meter tief und ragt in eingebautem Zustand 1,80 Zentimeter aus dem Boden.

Bevor die Gittermaststation abgebaut werden kann, müssen sämtliche zu- und abführenden Leitungen an die neue Umspannstation angeschlossen werden. Das gilt auch für die Mittelspannungsfreileitung, die von der Umspannstation Erlenhof