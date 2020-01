OstfildernIm Sinne der Landwirtschaft verhindern, dass nach so vielen Großprojekten noch mehr wertvoller Ackerboden geopfert wird? Oder mit ausreichend Gewerbeflächen langfristig Daseinsvorsorge betreiben und der Stadt ihren finanziellen Spielraum sichern? Ostfilderns Gemeinderat hatte sich im Oktober mit klarer Mehrheit für Zweiteres und damit eine Stärkung der kommunalen Wirtschaftskraft ausgesprochen (die EZ berichtete). Doch es bleibt im wahrsten Sinne des Wortes ein großes Spannungsfeld, in dem sich die Stadt mit dem Vorhaben in Scharnhausen bewegt. Denn mit einer bloßen Ausweisung und Erschließung der Flächen ist es im Gebiet „Unter dem Plieninger