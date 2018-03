(eli) - Eine informative Abend- und Nachtwanderung findet am Samstag, 6. Februar, ab 17.30 in Ohmden statt. Ernst Frank von „Die Obstler - Kulturlandschaftsführer Streuobstwiesen Albvorland und Mittleres Remstal“ bietet unter dem Motto „Streuobstwiesen und winterlicher Sternenhimmel“ diese etwa dreistündige Tour mit Informationen über Streuobstwiesen sowie Astronomie an.

Die Wanderstrecke von etwa sechs Kilometern führt über geteerte Feldwege und geschotterte Waldwege. Der Höhenunterschied beträgt etwa 40 Meter. Abhängig von der Witterung wird die Dauer der Wanderung verkürzt oder abgesagt (zum Beispiel bei Niederschlag, starkem