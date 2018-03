Streit um Kinderakademien

OSTFILDERN: OB gibt Schulamt einen Korb

Das Staatliche Schulamt verkauft es als Erfolg: Im Kreis Esslingen werde es ab kommendem Schuljahr drei Hector-Kinderakademien geben, in Nürtingen, auf den Fildern und in Esslingen. Ostfilderns OB Christof Bolay ist davon überhaupt nicht beglückt. Seine Stadt werde sich nichts überstülpen lassen, kündigte er gestern an und übte heftige Kritik an Schulamtsdirektor Günter Klein.