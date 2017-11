Die Werkrealzüge in Aichwald und Wernau enden bald. Plochingen ist im Antragsverfahren und Reichenbach will nachziehen. Nur die Ludwig-Uhland-Schule Leinfelden bleibt bestehen (von oben). Fotos: Bulgrin (4)/ oh

Die Werkrealzüge in Aichwald und Wernau enden bald. Plochingen ist im Antragsverfahren und Reichenbach will nachziehen. Nur die Ludwig-Uhland-Schule Leinfelden bleibt bestehen (von oben). Fotos: Bulgrin (4)/ oh

Die Zeiten, in denen ein Vierer-Zeugnis in der Grundschule dafür gesorgt hat, dass ein Kind auf die Werkreal- statt die Realschule geht, sind vorbei. Heute entscheiden die Eltern - und zwar vor allem gegen die WRS. Die Landesregierung reagierte mit der Möglichkeit, an der Realschule in Klasse 9 eine Hauptschulprüfung machen zu können. In Plochingen, wo nun sowohl an der Realschule als auch an der Burgschule auf den Hauptschulabschluss hingearbeitet werden kann, sieht die Stadtverwaltung das als Doppelstruktur. Die klamme Kommune, die das Mammutprojekt der Sanierung des Unteren Schulzentrums angehen will, hat darum die Abwicklung des WRS-Zuges angestoßen.

Es hatte nach einem Dissens mit Wernau und Reichenbach ausgesehen, die ebenfalls von ihren Werkrealschulen weg wollen. Doch nun gibt es eine Einigung: Die Nachbargemeinderäte haben dem Plochinger Plan zugestimmt, in der Erwartung, dass Plochingen sein Veto gegen das Ende der Wernauer WRS zurückzieht und nicht bremst, wenn Reichenbach dem Beispiel folgt.

Im Plochinger Verwaltungsausschuss ging es am Dienstag dennoch heiß her. Denn die Plochinger Schulen halten wenig von dem Vorhaben. Die Meinung der Burgschulgemeinschaft ist bekannt. Schulleiterin Eva Marggraf sieht einige ihrer Schüler weder in Gemeinschaftsschulen noch in der Realschule ausreichend versorgt. Zum einen, weil in der Realschule zuerst auf mittleren Niveau unterrichtet werde und erst ab Klasse 7 eine Differenzierung in Leistungsniveaus komme, erläutert sie im Namen der Schulkonferenz. Das sei für schwache Schüler nur schwer zu erreichen. „Es ist sicher davon auszugehen, dass ein Kind in einer solchen Situation frustriert und demotiviert ist.“ Das selbst organisierte Lernen in Gemeinschaftsschulen, so Marggraf, sei nicht für jeden Lerntyp geeignet. Wenn auch die Reichenbacher Werkrealschule schließe, bliebe nur noch die Fahrt nach Kirchheim, wo die Alleenschule letzte ihrer Art wäre. Angesichts dieses Schulwegs ist sich Marggraf sicher, würden viele Eltern ihr Kind doch an der Realschule anmelden. Für Aufruhr sorgte zudem Realschulrektorin Alexandra Denneler, die nur in der Zuhörerschaft saß und auf Anfrage aus dem Gremium sagte, dass auch sie eine Schließung der WRS schade fände: „Wir haben Schüler auf der Realschule, die besser auf der Werkrealschule aufgehoben wären.“ Sie seien schlichtweg überfordert. Zwar würden der Schule zur Förderung der unterschiedlichen Niveaus zusätzliche Differenzierungsstunden zur Verfügung gestellt, doch aufgrund personeller Engpässe würde dort zuerst gespart.

Bürgermeister Frank Buß kritisierte das Land heftig. Er erinnerte an die Bemühungen Plochingens zur Rettung der Werkrealschule über einen Verbund mit der Realschule. Der wurde von der Kultusverwaltung abgelehnt. Der Bürgermeister verwies auf den Zeitdruck unter dem die Stadt mit der Sanierung des Unteren Schulzentrums steht: Sie ist in der favorisierten Version nur dann möglich, wenn durch den Wegfall der WRS Räume frei werden. Sonst müssten Interimsbauten finanziert werden. „Wir reden hier von Millionen zusätzlicher Investitionskosten“, so Buß. Er sei die Verantwortung des Landes, dass die Realschulen so bestückt würden, dass der Unterricht auf Grund-Niveau funktioniere.

Dieser Argumentation folgten die Fraktionen von CDU, OGL und Freien Wählern. Für SPD-Rat Thomas Fischle sprechen dagegen weiterhin die Argumente der Burgschule für den Erhalt der Werkrealschule. „Auch diese Kinder haben ein Recht auf einen Abschluss in ihren Möglichkeiten.“ Ende des Monats soll der Gemeinderat nun endgültig entscheiden, ob die Stadt die Schließung der Werkrealschule weiter vorantreibt. Die Entscheidung liegt aber beim Regierungspräsidium Stuttgart. Das Staatliche Schulamt Nürtingen gibt eine Stellungnahme ab. Dessen Direktorin Claudia Schimitzek wollte dem noch nicht vorgreifen, solange sie noch nicht alle Begründungen vorliegen habe. Im Gespräch machte sie aber klar, dass der Weg nach Kirchheim als zumutbar gilt. „Unser allergrößter Wunsch ist, Klarheit zu haben“, sagte Eva Marggraf im Verwaltungsausschuss. Bei allem Bedauern über eine Rückentwicklung der Werk­realschule.

Die aktuelle Situation der einzelnen Schulen

Seit 2012 ist die Grundschulempfehlung nicht verbindlich. Seitdem haben sich die Schülerzahlen der Werkrealschulen (WRS) stark verändert. Aus einigen wurden Gemeinschaftsschulen (GMS) für Schüler mit unterschiedlichen Lernniveaus.

Plochingen, Burgschule: 135 Schüler im WRS-Bereich (darunter 20 Geflüchtete in Vorbereitungsklassen (VKL) und 7 Förderschüler). 16 Fünftklässler, wobei Schülerzahlen in höheren Stufen zuletzt angestiegen sind (z.B. durch Schüler der WRS Wernau, der GMS Köngen und der VKL).

Reichenbach, Lützelbachschule: Die WRS-Schülerzahl ist in fünf Jahren um 40 auf aktuell 94 gesunken, 10 Neuanmeldungen. Die Klassen sind in höheren Stufen gewachsen wegen Zuzügen und Schulwechslern.

Leinfelden, Ludwig-Uhland-Schule: 207 WRS-Schüler, Anmeldezahlen in den vergangenen Jahren zwischen 16 und 24. Gemeinderat gegen GMS.

Wernau, Schlossgartenschule: Hier werden aktuell nur noch 14 Schüler der Klasse 9 unterrichtet.

Denkendorf, Albert-Schweitzer-Schule: Nur noch Klasse 9 mit 26 Schülern im WRS-Bereich.

Aichwald, Grund- und Werkrealschule: Auch hier sind lediglich die Stufen 8 und 9 mit 18 bzw. 13 Schülern vertreten, die WRS läuft aus.

Esslingen, Lerchenäcker-/ Adalbert-Stifter-Schule: 351 WRS-Schüler in den Stufen 7 bis 10. Vor fünf Jahren, als das Angebot auch an Katharinen- und Seewiesenschule bestand, hatte Esslingen 859 WRS-Schüler. Seewiesen- und Schule Innenstadt haben derzeit 784 GMS-Schüler.

Neuhausen, Friedrich-Schiller-Schule: Auslaufende WRS-Klassen 8 und 9 (je 21 Schüler). Seit zwei Jahren Gemeinschaftsschule mit je 64 Kindern in den Stufen 5 und 6.

Ostfildern, Erich-Kästner-Schule: noch 185 WRS-Schüler ab Klasse 7. Im zweiten Jahr Gemeinschaftsschule mit 159 Kindern in Stufe 5 und 6.

Wendlingen, Ludwig-Uhland-Schule: vor fünf Jahren von der WRS zur Gemeinschaftsschule umgeformt. Die WRS läuft dieses Schuljahr aus.

Köngen, Burgschule: Zählt 225 GMS-Schüler bis Stufe 8. Der WRS-Zug ist zum Sommer ausgelaufen.

Deizisau, Gemeinschaftsschule: 2013 aus einer Werkrealschule entstanden. Aktuell 50 Kinder mit unterschiedlichen Lernniveaus in Klasse 5.

Altbach: WRS vor kurzem ausgelaufen. Seither nur Grundschule.

Mit dem Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung nutzen die Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder auf die Schule zu schicken, die ihnen einen höheren Bildungsabschluss ermöglicht. Dadurch wird die Werkrealschule zu Unrecht zum Auslaufmodell. Und die Heterogenität der Schülerschaft wächst stetig. Während Gemeinschaftsschulen darauf ausgelegt sind, auf die unterschiedlichen Niveaus einzugehen, war die Realschule es bislang nicht. Wer im Unterricht nicht mithalten konnte, hatte im Zweifel schlechte Karten. Das will die Landesregierung mit dem neuen Realschulkonzept ändern. Doch die Bildungseinrichtungen tun sich schwer damit. Und ausgetragen wird die Debatte auf dem Rücken der Schwächsten, der Schüler mit Lernschwierigkeiten, bei denen das Frustrationsrisiko steigt.

Nun wäre für einige von ihnen die Werkrealschule, die die Lernschwachen intensiv betreut und in der die Praxis- und Berufsorientierung stark verankert ist, die beste Wahl. Doch ob diese Schulform eine Renaissance erlebt, ist fraglich. Ungern werden Schulträger und Kultusministerium das Rad zurückdrehen. Bleibt also nur, das Beste aus der Situation zu machen. Die Realschulen klagen über Personalengpässe, die Werkreallehrer bangen um ihre Jobs. Der Kultusverwaltung muss es gelingen, den Übergang des Personals von der einen in die andere Schulform noch schneller und flexibler zu gestalten - laut Ministerium werden Werkreallehrer bereits jetzt an Realschulen eingesetzt. Vielleicht müssen sich auch Realschulen noch vom alten Selbstbild trennen, das nur Schüler auf mittlerem Niveau mit einschloss. Durch Zusammenarbeit und nicht durch Lamentieren gelingt es dann, die Vorteile der Werkreal- in die Realschule zu integrieren und allen Schülern den Rücken zu stärken.