NeuhausenHeftige Regenfälle am Mittwoch und Donnerstag haben gezeigt, dass sich die Kommunen für solche extremen Wetterlagen rüsten müssen. Durch den Klimawandel kommen sie immer öfter vor. In in Ostfildern, Wolfschlugen und Aichtal wurden Straßen überflutet, Keller und Garagen liefen voll. Die Gemeinde Neuhausen will das Ingenieurbüro Heberer aus Rottenburg beauftragen, ein kommunales Starkregen-Risikomanagement zu erarbeiten. Die Expertise soll 38 000 Euro kosten. Dazu kommen noch Kosten für Vermessungsarbeiten, die mit 5000 Euro veranschlagt werden. 70 Prozent davon sind förderfähig, teilte Bürgermeister Ingo Hacker den Gemeinderäten im Technik- und