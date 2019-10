Kreis EsslingenDer Landkreis Esslingen will zusammen mit der Hochschule Esslingen ein Pilotprojekt zur Wasserstoff-Technik in Gang setzen. Zwei Nutzfahrzeuge der Straßenmeisterei in Deizisau sollen mit einer Brennstoffzelle ausgerüstet werden. Der Prototyp soll bereits 2020 umgebaut werden, das zweite Fahrzeug ist für 2021 oder 2022 geplant. Die Voraussetzungen hält Professor Ralf Wörner für ideal. Allerdings erfolge der Startschuss nur, wenn man Zuschüsse erhalte, betonte Landrat Heinz Eininger, als das Projekt „Emissionsfreie Straßenmeisterei“ im Kreistags-Ausschuss für Technik und Umwelt vorgestellt wurde.

Für schwere Fahrzeuge, wie sie die