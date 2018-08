EsslingenDer Countdown läuft: Nur noch wenige Tage, dann erlebt die Deutschland-Tour nach zehn Jahren Pause einen Neustart. Von Donnerstag, 23. August, bis Sonntag, 26. August, legen die Radprofis 740 Kilometer zurück. Von Koblenz aus fahren sie über Bonn und Trier nach Stuttgart. Zusätzlich findet eine Jedermann-Tour für Amateure statt, die in Stuttgart startet, durch drei Landkreise führt und wieder in Stuttgart endet. Damit die Radfahrer freie Bahn haben, sind am Sonntag, 26. August, die folgenden Straßen in Esslingen zwischen circa 10 und 12.30 Uhr teilweise für den Verkehr voll gesperrt. Ebenfalls gesperrt sind Straßen, die seitlich in die