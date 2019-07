Leinfelden-EchterdingenMit Wartezeiten von maximal 15 Minuten an den Sicherheitskontrollen lief der bislang verkehrsstärkste Tag des Jahres am Flughafen vergleichsweise entspannt ab. 50 000 Fluggäste starteten und landeten zum Ferienbeginn am Stuttgarter Flughafen. „Sowohl Bundespolizei als auch Flughafen haben das Personal an den Kontrollstellen und auf dem Vorfeld kräftig aufgestockt“, zog Sprecher Johannes Schumm ein positives Fazit. Und auch die Demonstration der Klimaaktivisten von Fridays for Future am Flughafen Stuttgart – die erste Demo dieser Art an einem Flughafen – lief mit 350 Teilnehmern reibungslos ab (siehe Text unten).

