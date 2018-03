Martin Neumann hätte auch einen Kulturschock erleiden können, als er im Zuge der Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg im Raum Offenburg landete. „Da ist er natürlich voll reingerasselt in die Fasnet“, sagt Jochen Große, Zunftmeister des Narrenbundes Neuhausen. Im alemannischen Teil des Landes wurde der gebürtige Breslauer aber von einem Virus infiziert, der noch in ihm steckte, als er nach Neuhausen zog. Dort fand er eine „recht wilde Fasnet“ vor, berichtet Große. Das närrische Treiben in der Hochburg mit langer Tradition war nicht organisiert. Neumann wollte eine Maskengruppe gründen und forschte nach einem